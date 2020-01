Le Mug - Invité 2 : Marc Hollogne et Gil Roman pour le Béjart Ballet sur Auvio

« Dixit » présenté en première internationale au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Belgique les 22-23 février 2020. Le Béjart Ballet Lausanne présente, en première internationale, ce spectacle de “Cinema-Danse-Théâtre” de la compagnie. À travers un dialogue unique entre écran de cinéma et scène, ce spectacle, écrit et mis en scène par Marc Hollogne, mêle réel et virtuel, chorégraphies de Maurice Béjart et de Gil Roman, créations inédites et images d’archives. On en parle avec Gil Roman, le chorégraphe et Marc Hollogne, le metteur en scène.