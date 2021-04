Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Dionysos (Mathias Malzieu) pour la sortie ce vendredi de "Time Machine Experience", la captation live du concert unique du 4 mars dernier aux Trois Baudets à Paris.



Mathias Malzieu : « Time Machine Experience est né du vieux fantasme commun de Dionysos de jouer certains de nos morceaux (anciens et récents) façon blues du Mississippi, Jazz de New Orleans. Une machine à remonter le temps nous permettra d'emmener le public avec nous dans ce voyage cinématographique. On se retrouvera dans les années 40, l'électricité de nos instruments est coupée mettant à nu nos morceaux. Time Machine Experience, c'est pour nous, Dionysos, l'occasion de proposer au public un voyage artistique, un format inédit placé sous le signe du partage. »