Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Notre invité : Dimitri Kourtchine. Il nous présente son documentaire "Frank Capra : Il était une fois l'Amérique". Il fut le premier à recevoir, en 1934, cinq Oscars pour "New York-Miami", une comédie avec Claudette Colbert et Clark Gable. Trois décennies après son arrivée à Ellis Island, à l'aube du XXe siècle, le petit immigré sicilien n'a pas fini de savourer son rêve américain, premier aussi à décrocher trois fois l'Oscar du meilleur réalisateur. Francesco Rosario Capra a 6 ans lorsque ses parents quittent Bisacquino, leur village sicilien, dans l'espoir d'une vie meilleure. Installé avec sa famille dans un ghetto de Los Angeles, il bûche dur pour suivre une formation d'ingénieur chimiste. Mais un coup de pouce du destin le fait entrer, au début des années 1920, dans le studio de Mack Sennett en tant que gagman. Recruté par le producteur Harry Cohn, qui lui fait signer ses premiers films pour la Columbia, Francesco devenu Frank va passer habilement du muet au parlant avant de s'imposer avec sa "Capra's touch", irrésistible mélange d'idéalisme et d'humour qui teinte quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, parmi lesquels "Vous ne l'emporterez pas avec vous", "L'extravagant Mr. Deeds", "Monsieur Smith au Sénat" ou "La vie est belle", entrés au panthéon du cinéma.