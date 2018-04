Didier Blonde - Entrez sans frapper - 04/04/2018

L'écrivain français Didier Blonde pour son roman "Le figurant" (Gallimard).



À dix-neuf ans, le narrateur a rencontré Judith sur le tournage de Baisers volés de François Truffaut où ils étaient tous les deux figurants. Quarante-cinq ans plus tard, il cherche à savoir ce qui s'est passé ces jours-là et ce qu'elle est devenue. L'enquête dans laquelle il se lance lui fait traverser un Paris peuplé de fantômes, où ce qui reste du décor et des coulisses du film ne coïncide pas toujours avec ses souvenirs ni avec la réalité. Quelles traces a laissées leur brève histoire? Sommes-nous les acteurs de notre propre vie ou de simples passants ? se demande Didier Blonde tout au long de ce roman tissé de réminiscences d'un temps aujourd'hui enfui.

Émission Entrez sans frapper