C'est mercredi, le jour du dictionnaire et de la philosophie dans Le Mug. Gorian Delpâture va feuilleter son Dictionnaire Philosophique jusqu'à la lettre C. C comme le mot "chiller" (se prononce "tchillé") , un mot venu de l'autre côté de l'océan et qui va nous donner envie de nous glisser sous une couette, dans le divan, avec un bon mug de chocolat chaud.