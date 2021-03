C'est mercredi, on a donc droit à une petite dose de Dictionnaire Philosophique dans Le Mug. Gorian Delpâture s'arrête ce matin à la lettre M. M comme "Masqués (Artistes)". Il reviend sur la fin de carrière de Daft Punk et sur d'autres artistes masqués... On a même droit à un petit blind test.