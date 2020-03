Gorian Delpâture n'est pas dans le studio non plus ce matin. Ben non, les vieilles pages de son Dictionnaire Philosophique ne résisteraient pas à l'air peut-être contaminé qui nous entoure. Mais il a quand même pu feuilleter son volume avec des gants. Et il a trouvé un article intéressant à la lettre C. C comme "Chrononyme".