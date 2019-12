Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le 11 mai 1988, « Le Grand Bleu » de Luc Besson sortait au cinéma. Le film raconte la rivalité de deux enfants (le Français Jacques Mayol et l'Italien Enzo Molinari), dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu'ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la poursuite d'un rêve inaccessible. Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg, nous parle de ce film, qui a fait 9 millions de spectateurs et qui est le plus grand succès de Luc Besson.