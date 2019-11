Le mug - Invité 1 : De Aurelien Fouillet sur Auvio

Comment la vie quotidienne et la culture populaire de nos sociétés sont des marqueurs de la mutation que subit notre société ? On tente de répondre à cette question avec Aurelien Fouillet, auteur de "Détours vers le futur" paru aux éditions Liber. Un ouvrage dans lequel on comprend comment Batman, Spiderman ou encore Vie de merde s'accouplent avec Homère, Emma Bovary ou les cathédrales du Moyen Age et laissent une marque indélébile sur notre quotidien.