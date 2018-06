Des Vies - Daddy K - 17/06/2018

C’est un DJ très demandé, virtuose de la platine, breakdancer qui se livre cette semaine au micro d’Elodie de Sélys. Depuis 30 ans, Daddy K fait bouger les foules sur les dancefloors du monde entier. Mais saviez-vous que Claude François avait été son modèle ? Pionnier du mouvement hip hop belge depuis 1982, Daddy K a participé à la première compilation rap de Belgique. Daddy K ou Alain de Proost pour les intimes, reste indissociable d’un trio et surtout de l’hymne d’une génération avec cette chanson « Vous êtes fous ? oh oui ». C’était l’époque de Benny B, un des premiers groupes de la scène hip hop francophone. Cette chanson a été un véritable phénomène. En mai 1990, « mais vous êtes fous » va entrer dans les charts américains et atteindre les sommets. Le groupe se sépare en 1994. Alain est le seul de ce trio à avoir poursuivi une carrière musicale. DJ, animateur radio, Daddy K n’a jamais cessé de se renouveler, il mixe partout, en Asie, aux USA, en Europe…, il enchaîne les succès et les prix. Et ça ne s’arrête pas. En mars 2019, Daddy K va proposer un spectacle unique au palais 12 à Bruxelles. Daddy K, une légende, made in Belgium à découvrir cette semaine dans « Des Vies »

