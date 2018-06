Des Vies - Olivier Strelli - 10/06/2018

Cette semaine, « Des Vies » reçoit un homme qui a pris d’assaut les podiums parisiens, quand on n’osait pas encore parler de mode belge. Olivier Strelli, de son vrai nom Nissim Israël, a durant plus de 30 ans, créé des vêtements aux inspirations métissées. Sa vie est aussi l’histoire de migrations et de voyages, de Rhodes au Congo, de parfums d’Italie, d’Espagne et puis bien sûr, Bruxelles. Pour Nissim, l’aventure commence sous le nom de Charles Ardiff, avec une collection de chemises. Il décide ensuite de lancer sa propre collection et choisit alors le nom Olivier Strelli. C’était en 1975. Il a ouvert des boutiques aux quatre coins du monde, il a habillé Mick Jagger, la Reine Paola, les hôtesses de la Sabena, les Bleus… Parmi ses souvenirs, un défilé somptueux vient couronner ses 30 ans de carrière, c’était à Tour & taxi en 2005, 2000 invités dont de nombreuses personnalités participent à ce moment magique. Après une faillite en 2012, la marque renait depuis quelques temps avec des écharpes et une collection hommes. Aujourd’hui, cet homme aux multiples vies se fait plus discret dans les médias. Il se dévoile au micro d’Elodie de Sélys pour évoquer son parcours… c’est à découvrir dans « Des Vies », ce samedi.

