Des Vies - Thierry Smits - 03/06/2018

Cette semaine, Elodie de Sélys reçoit un talentueux chorégraphe, incontournable bousculeur de conscience, Thierry Smits. Au départ de 5 dates marquantes de sa vie, il se raconte. Il a à peine 8 ans lorsqu’il commence la danse grâce à sa tante. Celle-ci lui trouve de la grâce, du rythme, et convainc son père, mineur de le mettre dans une école de danse. Ce sera le début d’une passion et d’une carrière. A la tête de la compagnie Thor depuis près de 30 ans, il a présenté de nombreux spectacles, il compte aujourd’hui parmi les références de la danse contemporaine belge. Thierry Smits évolue au rythme d’une création par an, il alterne des mises en scène théâtralisées et des chorégraphies très épurées. Ses créations explorent le rapport au corps. Dans « Clear Tears/Trouble Waters », il exprime les dégâts de la crise, dans « Revolt », c’est la libération féminine, dans « Corps(e) », ses danseurs évoluent dans le plus simple appareil. Sa nouvelle création « Waw » pour We are Woman décrit une communauté d’hommes apparemment virils, 11 danseurs qui se dépouillent peu à peu des gestes et de l’attirail de la masculinité pour explorer la part de féminin en eux. C’est à voir au théâtre Varia jusqu’au 16 juin. Thierry Smits, un chorégraphe à la démarche artistique hors norme, à contre-courant des tendances, est à découvrir ce samedi dans « Des Vies »

Émission Des Vies