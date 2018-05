Des Vies - Sandra Kim - 27/05/2018

C’est une artiste que l’on a vu grandir qui se dévoile cette semaine au micro d’Elodie de Sélys. Sandra Kim reste encore et toujours la petite fiancée de la Belgique Unie. De l’Eurovision aux Misérables en passant par Dix qu’on aime ou Pour la gloire, elle peut tout chanter et dans toutes les langues. Depuis maintenant 32 ans, la chanson « J’aime la vie » est toujours connue et fredonnée par tous. Le 3 mai 1986, la petite fille d’alors n’avait que 13 ans lorsqu’elle a remporté le Grand Prix Eurovision de la Chanson à Bergen en Norvège. C’est la plus jeune gagnante de tous les temps Et déjà le sens du devoir….Acclamée par une foule en délire, fatiguée par la semaine éprouvante qu’elle vient de vivre, Sandra reste souriante, elle continue de chanter et enchaîne les interviews. « J’aime la vie « devient en peu de temps double disque de platine. L’Eurovision reste une étiquette qui lui colle à la peau. Elle a ensuite enchainé les singles, les albums, les disques d’or et les prestations télévisées en Belgique mais aussi dans de nombreux pays. Elle interprète plusieurs rôles dans des comédies musicales…. Son agenda est toujours bien chargé, elle participe aussi à un spectacle « Bella Italia », un hommage aux classiques italiens les plus populaires. Sandra Kim, une artiste attachante, naturelle raconte son parcours dans « Des Vies » cette semaine sur la Première.

