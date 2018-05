Des Vies - Anne-Catherine Gillet - 13/05/2018

C’est une grande voix qui se dévoile au micro d’Elodie de Sélys cette semaine. Anne Catherine Gillet est la soprano belge la plus demandée à travers le monde. Originaire de Libramont, avec une maman commerçante et un papa géomètre, Anne Catherine va découvrir la musique un peu par hasard, elle obtiendra le diplôme supérieur de chant opéra avec la plus grande distinction au Conservatoire de Liège. Très jeune, elle rejoint la troupe de l’Opéra Royal de Wallonie où elle aborde ses premiers rôles. Sa carrière évolue très vite, à l’international et dans des endroits prestigieux, à Paris, Toulouse, Nancy, Amsterdam, Genève, Zurich, Liège, Marseille, Pékin….. Très tôt, on découvre une voix irrésistible mais aussi une véritable présence sur scène. Elle a interprété des rôles marquants et a travaillé avec des chefs de renom… Avec une voix réputée pour son agilité, sa fraicheur, son éclat, elle possède un charisme de comédienne et un physique de danseuse. Anne Catherine a permis de donner un solide coup de jeune à l’opéra d’aujourd’hui. Consultante sur le Concours Reine Elisabeth, Anne Catherine a un agenda bien rempli, avec notamment Don Pasquale au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles en décembre 2018, et en 2019, Faust à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège, les Noces de Figaro à l’Opéra de Marseille... Une personnalité attachante à découvrir dans « Des Vies » .