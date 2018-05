Des Vies - Jerôme Colin - 06/05/2018

Cette semaine, c’est le plus médiatisé des taximen wallons qui se retrouve à la place de l’invité d’Elodie de Sélys. Jérôme Colin raconte ses batailles, ses vies, il entre sans frapper chez vous tous les jours sur la Première, il promène son taxi entre radio, télé, écriture, musique et cinéma. A 18 ans, le diplôme d’humanités en poche, il part à Paris pour suivre les cours Florent. Le cinéma ne le quittera pas…. En 2003, Jérôme prend le volant de ce qui deviendra sa 2ème maison, le taxi de Hep Taxi. Une émission dont il va devenir le conducteur emblématique. Des centaines de personnalités sont montées à son bord, autant de rencontres et de découvertes humaines. Son dernier roman « Champ de batailles » est sorti il y a quelques semaines et rencontre un beau succès. Jérôme Colin, un parcours éclectique entre différents médias, différentes émissions, de Buzz sur Pure FM à Hep Taxi en passant par 50 degrés nord…. C’est à découvrir dans « Des Vies ».