Des Vies - Yannick Renier - 29/04/2018

Cette semaine, l’émission « Des Vies » reçoit un artiste aux multiples casquettes, qui a déjà vécu plusieurs vies. Yannick Renier se dévoile au micro d’Elodie de Sélys, et évoque son parcours riche et varié. Sur les planches du théâtre d’abord, ensuite devant les caméras de cinéma en passant par la télé, et puis tout récemment derrière la caméra. Encore étudiant au conservatoire, Yannick a tout juste 20 ans lorsqu’il joue dans « le procès d’ Oscar Wilde » de Bernard Mouffe. A partir de ce moment, cela ne va plus s’arrêter, ses talents de comédien font l’unanimité. À 24 ans, il reçoit le prix du meilleur espoir masculin pour « Phèdre », les récompenses vont s’enchaîner : révélation masculine en 2008 au festival de Cabourg, Magritte en 2011 pour « élève libre » ,prix Jean Carmet pour « toutes nos envies » prix d'interprétation masculine pour « Patients » au Festival du film de Sarlat 2016… Son actualité le place derrière la caméra. Sorti il y a quelques jours, Carnivores est un thriller psychologique coréalisé avec son frère Jérémie renier. L’occasion d’évoquer un autre de ses rôles, celui de grand frère de.. C’est à découvrir ce samedi dans « des Vies ».