Des Vies - Othmane Moumen - 22/04/2018

Le talentueux Othmane Moumen est l’invité de « des Vies » cette semaine. Othmane a passé son enfance à Forest, avec un papa marocain et une maman française. Ses premières études ne seront pas le théâtre mais la photo et pourtant…. A 24 ans, il reçoit un premier prix de conservatoire et se retrouve sur le plateau du JT pour y défendre une pièce dans laquelle il a déjà le premier rôle, le squat. Des vies, il en a incarné des dizaines sur les planches depuis plus de 15 ans. Il est tour à tour le Scarpin de Molière, le passepartout de Philéas Fogg ou un Charlie Chaplin ébouriffant salué par les descendants de Charlot. Il assume aussi le sobriquet de Moutouf dans la pièce à succès du même nom. Il est en ce moment au théâtre des Galeries dans une version disco du Dindon de Feydeau. Othmane Moumen, un acteur attachant à découvrir au micro d’Elodie de Sélys ce samedi.