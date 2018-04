Des Vies - Catherine Magis - 01/04/2018

Ce soir, c’est de cirque dont il sera question dans « des Vies ». Catherine Magis est une artiste circassienne, fondatrice de l’Espace Catastrophe dédié aux arts du cirque, créatrice du Festival UP qui vient de s’achever, directrice artistique, metteuse en piste, coordinatrice, formatrice, militante acharnée, autodidacte, … son cheminement depuis plus de 20 ans méritait bien le détour. C’est l’histoire d’une passion qui démarre toute jeune, et qui, de trapèze en clowneries va la mener à jongler avec les contraintes politiques et économiques pour faire reconnaitre son art. Débordante d’énergie, Catherine a un parcours intimement lié au développement des arts circassiens à Bruxelles. Après avoir fondé la Compagnie Catastrophe, c’est un Espace qui se crée à Ixelles, cet endroit deviendra surtout un lieu d’accueil, d’aide pour tous les artistes de cirque, ils y trouvent une reconnaissance, un conseil. Elle défend le nouveau cirque, qui ressemble à la danse, au théâtre….sans les animaux sauvages que l’on trouvait d’antan.. Des projets, encore des projets. Notamment le déménagement de l’Espace Catastrophe à Koekelberg, dans un lieu mieux adapté, avec à la clé des cours de disciplines circassiennes qui pourront être donnés en option en 3ème et 4ème secondaire. Catherine Magis se dévoile au micro d’Elodie de Sélys sur la Première.