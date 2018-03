Des Vies - Vincent Taloche - 18/03/2018

Humoriste, comédien, producteur en duo avec son frère Bruno, cette fois, c’est seul que Vincent Taloche se dévoile au micro d’Elodie de Sélys. C’est un Vincent différent que nous vous invitons à découvrir, un grand garçon venu sans son frère, en musique et en tendresse. Il a 20 ans lorsqu’il fait ses débuts sur scène avec un ami alias Crouton. Ensuite, les frères Taloche vont travailler ensemble, et faire deux fois l’Olympia, tout un symbole. Depuis tout jeune, Vincent apprécie Bourvil, l’acteur, mais aussi le chanteur. C’est donc tout naturellement qu’Il endosse ce costume seul en scène avec des musiciens à l’occasion de son nouveau spectacle consacré à Bourvil. « En toute simplicité et en chanson » sera présenté le 27 avril au Trocadéro de Liège. Sans oublier son agenda assez chargé : la tournée en France avec Bruno pour le spectacle « Les Caves », Signé taloche les 3 et 4 avril à Spa, et le Voo rire en Octobre. Humour et émotion au rendez-vous de » Des Vies », ce samedi avec Vincent Taloche.