Des Vies - Stephane Bissot - 11/03/2018

Stéphane Bissot est une comédienne, chanteuse, auteure, elle nous fait le plaisir de partager ses vies au micro d’Elodie de Selys. Fille d’un papa footballeur et d’une maman dessinatrice, elle a su très jeune qu’elle voulait devenir comédienne. Après le conservatoire, les rôles se sont enchainés, au théâtre, au cinéma, dans des rôles très divers, qui vont du drame à l’humour,.en passant par Melting pot café, une série TV, où elle a incarné durant 3 saisons la très célèbre Madame Astrid. Au fil des ans, le cinéma a pris beaucoup de place. On l’a retrouvée aussi dans un exercice différent : un seul en scène autobiographique « Après nous les mouches ». En ce moment, Stéphane Bissot est à l’affiche d’une comédie française : Mme Mills, une voisine si parfaite avec Sophie Marceau et Pierre Richard. Et d’ici quelques semaines, nous la retrouverons à l’affiche de 2 films, Fortuna et Dreamland.

Émission Des Vies