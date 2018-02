Des Vies - Silva - 25/02/2018

C’est un chanteur, musicien, auteur qui se livre au micro d’Elodie de Selys. Silva, ou plutôt Silvano Macaluso, n’avait que 19 ans lorsqu’il a remporté la première édition de l’émission « Pour la Gloire ». C’était en 1996. Issu d’une famille de musiciens, originaire d’un petit village de Sicile où la musique est omniprésente, Silva détenait tous les ingrédients pour poursuivre la voie tracée par ses parents. Diplomé de l’IAD, il a effectivement fait du son, de la musique et du chant son métier. Depuis sa victoire à « Pour la Gloire », il continue de remporter des prix et collabore avec les plus grands artistes. Un nouvel album se prépare, et cadeau : Silva nous offre en live un premier extrait. Des vies rythmées par la musique, Silva est l’artiste à découvrir ce dimanche soir dans « Des Vies »

Émission Des Vies