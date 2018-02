Des Vies - Fabrizio Cassol - 18/02/2018

C’est un musicien hors pair qui se livre au micro d’Elodie de Sélys. Compositeur, saxophoniste, Fabrizio Cassol a travaillé pour la danse, l’opéra, le jazz…, il a mélangé les styles et les époques sur tous les continents. Un voyage en Afrique Centrale en 1991 va lui permettre de découvrir les pygmées, ce sera le début d’une belle aventure. Sa vision de la vie, de la musique va changer. Depuis 25 ans, il est l’une des 3 chevilles ouvrières du trio Aka Moon. Il est également le créateur, avec Alain Platel, de Requiem pour L, une composition autour du requiem de Mozart, en le mariant avec du jazz, de l’opéra, de la musique africaine et de la danse. Requiem pour L sera joué pour 3 dates au Théâtre de Namur avant une tournée belge et internationale. C’est à découvrir dans « des Vies »

Émission Des Vies