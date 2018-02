Des Vies - Nicolas Ancion - 11/02/2018

Ce soir, au micro d’Elodie de Sélys, un romancier dévoile ses vies. Nicolas Ancion est un auteur prolifique : poésie, littérature, théâtre, romans, nouvelles, livres pour enfants… Il est inlassable et voue une véritable passion pour l’écriture. Globetrotter dans l’âme, il voyage entre Liège, Bruxelles, Madrid, Pékin, et Montpellier. Le train de la littérature l’emmène dans des voyages avec des auteurs venus de 47 pays européens et à chaque étape, des rencontres. L’écriture se voue en performance lors des marathons d’écriture. Le défi est de taille, écrire un roman en 24 h sous l’œil des internautes qui suivent en live l’avancée du livre. A partir de son roman « Invisibles et remuants », une pièce » Blockbuster » a vu le jour, elle en est à sa 150 ème représentation. A voir, notamment, à La Louvière le 24 avril 2018. Un auteur à découvrir cette semaine dans « Des Vies »

Émission Des Vies