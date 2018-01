Des Vies - Claude Semal - 28/01/2018

Elodie de Selys reçoit à son micro un chanteur, auteur, humoriste, qui est surtout un homme de convictions. Claude Semal se dévoile au travers de quelques dates marquantes de sa vie et de sa carrière. Journaliste et militant à l’hebdomadaire « Pour » dans les années 70, Claude Semal est le cofondateur du théâtre « le café » à Bruxelles, il a enregistré de nombreux CD et produit plusieurs spectacles, dont « Odes à ma douche ». L’Impertinence, l’humour se reflètent toujours dans son travail d’écriture. Par ses chansons, nous découvrons l’homme engagé, fier de sa belgitude. Il nous revient avec un coffret « la Totale », un triple best of et un album inédit.

Émission Des Vies