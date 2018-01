Des Vies - Tatiana Silva - 14/01/2018

Depuis son couronnement de Miss Belgique en 2005, Tatiana Silva a travaillé à la télévision belge dans différentes émissions, avant de rejoindre TF1 où elle présente actuellement la météo. De miss, à présentatrice télé, Tatiana a un parcours de vie déjà bien rempli. Elle s’est lancée dans des projets humanitaires, comme Ambassadrice d’Unicef Belgique, son engagement pour handicap international, Think Pink, Cap 48…. Son parcours professionnel en France l’a amené à participer à la 8ème saison de Danse avec les stars sur TF1 où elle parvient à se hisser jusqu’en finale et termine 3ème de cette compétition. Ce qui l’amène en tournée dans toute la France, et chez nous, elle sera le 2 février à Forest National dans le spectacle de DALS. Une miss qui n’a pas fini de nous étonner se dévoile au micro d’Elodie de Sélys. C’est à découvrir dans « Des Vies ».