Des Vies - Patrick Chaboud - 06/01/2018

Une troupe au service du rire, le célèbre Magic Land Théâtre, un passé de marionnettiste avec l'iconoclaste Malvira ... Vous avez déjà deviné ! Elodie de Sélys reçoit cette semaine Patrick Chaboud, pour vous faire découvrir ses nombreuses vies. Car Patrick Chaboud est un véritable homme orchestre, comme directeur de théâtre, scénariste, artiste, coordinateur d'événements. Lyonnais de naissance, il s'installe à Bruxelles en 1978 dans le cadre de la tournée d'un spectacle de marionnettes. C'est grâce à une sacrée marionnette d'ailleurs, qu'il va devenir célèbre : la fameuse Malvira aux cheveux ébouriffés, qui lui ressemble étrangement et qui fera les beaux jours de l'émission pour les jeunes Lollipop dans les années 80 (avec Philippe Geluck, son vieux complice de toujours), puis Nouba-Nouba. Elle se fera remarquer aussi par son impertinence inattaquable dans "Les Allumés.be" où elle malmènera politiciens et vedettes. Aujourd'hui, Patrick Chaboud cumule différentes fonctions comme comédien, metteur en scène et directeur du Magic Land Théâtre, connu notamment pour ses fresques historiques burlesques. Mais ce n'est pas tout, car Patrick Chaboud a bien d'autres talents cachés. Comme scénariste de télévision et de bandes dessinées, comme sculpteur et même compositeur ! Il coécrit et met en scène également les spectacles d'autres comédiens comme Virginie Hocq et Sandra Zidani. C'est encore lui qui a assuré la direction artistique d'un des cortèges de la Zinneke Parade. Un rôle qui lui a ouvert de nouveaux horizons en Belgique comme à l'étranger, en tant que coordinateur d'événements. "Mamy fout le Bronx" est son deuxième ouvrage après "1815, la dernière bataille", paru aux éditions Lamiroy en 2015. D’autres textes, en attente de publication, sont également disponibles sur son site : www.patrick.chaboud.be.