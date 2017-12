Des Vies - Nathalie Penning - 30/12/2017

Avocate le jour et comédienne la nuit, elle est supposée faire un des métiers les plus sérieux du monde. Mais à 5 ans déjà, elle chantait " Rikita Fleur de Java " de Georgette Plana, debout sur la table de la cuisine. Depuis, elle ne rate pas l’occasion, entre deux plaidoiries, de remonter sur les planches. " Sous la robe ", le titre est clair, c'est le nom de son premier spectacle au Théâtre de la Toison d'Or, joué des dizaines de fois entre 2014 et aujourd'hui. Elle prépare actuellement un second spectacle " Fish & Chips ", qui sera joué au TTO en 2018. D'ici là, redécouvrez ses différentes vies au micro d'Elodie de Sélys !