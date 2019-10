Le mug - Invité 1 : Un dernier roman paru aux éditions Les Arènes sur Auvio

Valérie Trierweiler pour son dernier livre "On se donne des nouvelles" paru aux éditions Les Arènes. Cinq ans après son livre "Merci pour ce moment", la journaliste française nous propose un nouvel ouvrage dans lequel elle mêle ses reportages parus dans Paris Match et des réflexions plus actuelles et parfois même intimes. Une façon pour elle de tourner la page de la période Hollande et de se recentrer sur son métier de journaliste. Un résumé de trente ans de carrière, qui évoque ses échanges tant avec Michelle Obama qu’avec Jacques Chirac et bien d’autres. Parce qu’elle a été journaliste ava