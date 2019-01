Des courts chefs-d'oeuvre à découvrir ou redécouvrir - Entrez sans frapper - 15/01/2019

Jean-Pierre Montal et Jean-Christophe Napias pour leur livre "Courts chefs-d'oeuvre à lire en 1 heure, 1 soirée, 1 journée, le temps d'un voyage en train" (La Table Ronde).



« - Les romans brefs font le tri entre les hommes et les petits garçons. - C'est de qui ? - De moi. On tient peut-être un truc : 100 courts chefs-d'œuvre. Un genre de guide. - Épatant ! Encore faut-il s'entendre sur la définition de « court »... Je propose 150 pages. Des fictions. Des textes disponibles en poche et en volume indépendant - pas de nouvelles au milieu d'un recueil. - Prépare ta liste, je planche sur la mienne, et on en reparle la semaine prochaine. »

Émission Entrez sans frapper