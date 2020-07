Avant de le retrouver ce samedi, entre 17 et 18h sur la Première, le Belge Bien Barré Bernard Yslaire vient nous faire une petite visite dans le Mug. Tous les jours de la semaine, le dessinateur de bd, créateur de Sambre et Bidouille et Violette nous parlera de Maus, Baudelaire, du Parrain, de Muse et de Lucian Freud. Eclectique, n'est-il pas?