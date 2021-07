DJ, judokate, musiciens, auteur de bd, les Belges Bien Barrés version été 2021 ont des choses à dire, et ça tombe bien, le micro de Jean marc Panis est là pour les entendre. Et ne rien vous en laisser rater. Chaque matin dans le Mug de l’été et le samedi entre 17 et 18h, sur la Première. Ce lundi, portait de musicien Peet, épisode 1.