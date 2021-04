Derrière les chiffres du Covid : sur Auvio

Chaque semaine, Arnaud Ruyssen et l'épidémiologiste Marius Gilbert vous emmènent derrière les chiffres du Coronavirus. Une récente étude de l’Université d’Oxford réalisée pendant la 2e vague (non encore revue par les pairs, mais qui examine les mesures adoptées dans 7 pays et 114 sous-régions) étudie l’efficacité des interventions (qu’on appelle « non pharmaceutiques ») comme la fermeture des commerces non essentiels, les limitations des contacts, des rassemblements…