Derrière les chiffres du Covid : sur Auvio

Chaque semaine, Derrière les chiffres décrypte les données de la pandémie de Covid-19, en collaboration avec l’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB). Ce vendredi, nous faisons un petit retour dans le temps : en février dernier, le Premier ministre Alexander De Croo invitait deux experts, le mathématicien Nicolas Franco (UNamur) et le bio statisticien Niel Hens (Université d’Anvers) à présenter en conférence de presse différents scénarios pour le printemps, dépendant à la fois du degré de contagiosité augmentée du variant alpha (alors appelé "britannique"), et de la levée ou non des mesures de restrictions, et de la date de son entrée en vigueur.