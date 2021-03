Derrière les chiffres du Covid : sur Auvio

Chaque semaine, Arnaud Ruyssen et l'épidémiologiste Marius Gilbert vous emmènent derrière les chiffres du Coronavirus. Cette semaine, c’est plutôt une bonne nouvelle qui nous attend. La vaccination des résidents est terminée dans les maisons de repos wallonnes et bruxelloises. A Bruxelles, 94% des pensionnaires sont vaccinés ; en Wallonie, c’est presque pareil, 92%. En parallèle, on observe une chute nette des hospitalisations et des décès de résidents de maisons de repos liés au Covid-19.