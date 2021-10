Derrière les chiffres du Covid : Derrière les chiffres - Covid: et les traitements? sur Auvio

Chaque semaine, Derrière les chiffres décrypte les informations sur la pandémie. Plus d’un an et demi après son déclenchement, où en est-on en matière de traitements ? Combien sont-ils reconnus comme efficaces par la communauté scientifique en Belgique ? C’est la question du jour, à laquelle nous répondons avec l’infectiologue Nicolas Dauby (CHU Saint-Pierre) et chercheur FNRS.