Derrière les chiffres du Covid : sur Auvio

Chaque semaine, Arnaud Ruyssen et l'épidémiologiste Marius Gilbert vous emmènent derrière les chiffres du Coronavirus. Cette semaine, notre information chiffrée contient une lettre. Il s’agit de B.1.1.7, le nouveau variant britannique du SARS-CoV-2, dont on parle tant. Il porte également le nom de Variant 202012/01 (VOC, comme Variant of Concern). Il a été détecté au Royaume Uni depuis mi-septembre 2020 et se propage rapidement.