Chaque semaine, Arnaud Ruyssen et l'épidémiologiste Marius Gilbert vous emmènent derrière les chiffres du Coronavirus. Cette semaine, on s'intéresse au chiffre 336, c'est le nombre de jours entre le 1er cas sur le sol belge (4 février 2020) et la première vaccination espérée par le Premier ministre (le 5 janvier 2021).