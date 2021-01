Chaque semaine, Arnaud Ruyssen et l'épidémiologiste Marius Gilbert vous emmènent derrière les chiffres du Coronavirus. Cette semaine, 1,5% : c’est la proportion de la population belge âgée de plus de 18 ans qui a reçu à ce jour la première dose de vaccin. Cela paraît très peu, mais en réalité, cela peut avoir un gros impact, puisque ce sont les plus vulnérables qui sont visés.