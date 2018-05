Denis Lapière - Entrez sans frapper - 28/05/2018

Le scénariste belge Denis Lapière pour la sortie de ses deux BD : « Seule » et « 3 fois dès l'aube » (une adaptation d'un roman d'A. Baricco) aux Éditions Futuropolis.



Alessandro Baricco n'est pas ce qu'on pourrait appeler un écrivain " facile ". De roman en essai, en passant par la musique et le cinéma, l'œuvre qu'il a construite depuis quelque 30 ans s'éloigne résolument des sentiers tracés par la mode et la facilité. Adapter un de ses romans emblématiques de son style de la narration tenait donc de la gageure. C'est que ce style se caractérise par des ruptures de rythme, par des déconstructions continuelles des moteurs habituels du récit, le temps par exemple, et les lieux... Et Denis Lapière a choisi une adaptation tout en ambiances, avec des déconstructions, lui aussi, mais tempérées par le graphisme d'Aude Samama. Son adaptation laisse aussi la place, plus que dans le roman originel, au silence, ce silence qui en qui rend la lecture aérée et toujours agréable.

Émission Entrez sans frapper