Démocratie en Question(s) : Prologue, 3 ans plus tard sur Auvio

Il y a 3 ans, sortait la première saison de Démocratie en Question(s). En guise de prologue à cette 2e saison, Arnaud Ruyssen est retourné voir certains grands témoins qui l‘avaient accompagné pendant la première saison. Retour avec eux sur quelques grands évènements marquants de ces 3 années. La défaite de Trump aux USA, l’extrême difficulté à former un gouvernement chez nous, la montée continue des partis d’extrême droite et la gestion de la crise Covid. Avec Benoît Frydman, Vincent de Coorebyter, Caroline Sägesser et David Van Reybrouck. Une série réalisée par Arnaud Ruyssen et Jonathan Remy, avec le soutien du Fonds pour le Journalisme. Présentation : Arnaud RUYSSEN