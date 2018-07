Démocratie en Questions (rediffusion) - 07/07/2018

Deux ans après Autopsies, Arnaud Ruyssen propose, avec le soutien du Fonds du Journalisme, une nouvelle série consacrée à la démocratie : Démocratie en Questions.



Élections manipulées, apparition de démocraties dites « illibérales », poussée des populismes, défiance des citoyens et montée de l'abstention électorale... Plusieurs faits d'actualité amènent à le constater : la démocratie est réellement en question aujourd'hui. Voire, selon certains observateurs, en faillite.



Sur base de ces constats, Arnaud Ruyssen convoque expertises et points de vue autour de questions centrales : La démocratie peut-elle s'auto-détruire ? Le populisme est-il la cause du problème ou un de ses symptômes ? Allons-nous demain être gouvernés par un algorithme ? L'Union européenne est-elle... une catastrophe démocratique ? Disposons-nous encore d'un véritable espace public, ou sommes-nous isolés dans une bulle de solitude ? Un autre modèle de démocratie est-il possible ?



Chaque épisode rassemble des éléments de réponses collectés auprès d'experts - parmi lesquels Vincent de Coorebyter, Cynthia Fleuri, Paul De Grauw, Rafaele Simone, Antoinette Rouvroy... - appuyés d'illustrations sonores.

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN