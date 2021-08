Démocratie en Question(s)

La démocratie est-elle adaptée à l’urgence climatique ? C’est l’enjeu majeur qui se profile pour les années qui viennent. Dans les dix ans qui viennnet, il va falloir faire 7X plus d’efforts que ce que l’on en a fait, durant les 30 ans qui viennent de passer. Est-ce vraiment possible ? Le tempo de la démocratie est-il vraiment compatible avec cet enjeu ? Qui sont ceux qui croient qu’il faut changer de système politique pour y parvenir ? Plongée dans les enjeux de « la mère de toute les batailles » avec François Massonet (UCL) Edwin Zaccai (ULB) et David Van Reybrouck