Démocratie en Question(s) : L’état et nos données : la tentation Big-Brother ? Episode 5 sur Auvio

L’état et nos données : la tentation Big-Brother ? De plus en plus et dans tous les aspects de notre vie, nous semons des données qui en disent beaucoup sur nous. Elles sont utilisées par les géants du numérique, mais aussi par l’Etat. Alors est-ce un + pour le citoyen ? Un moyen de rendre les services publics plus efficaces ? Ou bien est-ceun moyen de nous fliquer sans que l’on s’en rende compte ? Voyage au cœur de la galaxie complexe de la gestion de nos données par l’état avec Elise Degrave (Unamur) et Frank Robben (patron de la Smals). Réalisation : Arnaud Ruyssen