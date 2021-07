Démocratie en Question(s) : Big Pharma, plus fort que les états ? Episode 4 sur Auvio

Big Pharma, plus fort que les états ? Ils apparaissent comme « le Grand Méchant Loup », qui feraient passer les profits avant les enjeux de santé. Alors on a voulu y voir clair. Comprendre le pouvoir réel des ces entreprises multinationales face aux Etats. Comment fonctionnent les Lobbys ? Réponses avec Jean-Hermesse (expert en soins de santé), Martin Pigeon (qui a étudié le pouvoir des Lobbys européens pendant 13 ans) et Nathalie Moll (directrice de l’EFPIA – fédération européenne de l’industrie pharmaceutique). Réalisation : Arnaud Ruyssen