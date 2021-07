Il y a dans notre démocratie, des voix que l’on n’entend jamais. Des invisibles. Nous seulement ils peinent à se faire entendre, mais ils et elles sont très peu pris en compte dans les choix politiques. Enquête et reportage chez ces « oubliés de la démocratie », dans les Marolles, à Cureghem… Avec Céline Nieuwenhuys (Fédération des services sociaux) et Vincent de Coorebyter (ULB)