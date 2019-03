Démocratie en question(s) - Episode 9 - Réchauffement climatique, le capitalisme est-il le...

Démocratie en question(s)… à présent en public et en débat. Ce mercredi 6 mars à l’UCLouvain, devant près de 600 personnes, 3 économistes ont débattu de cette question : « Réchauffement climatique, le capitalisme est-il le problème ? ». Echanges entre Pierre Larrouturou (qui propose un plan finance-climat pour injecter 1000 milliards d’euros par an dans la transition énergétique en Europe), Bruno Colmant (chef économiste de la banque Degroof-Petercam et prof. à l’UCLouvain) et Géraldine Thiry (economiste-écologique, prof. à l’ICHEC et à l’UCLouvain). Avec la participation et les questions des étudiants, à l’impulsion du Kot Citoyen.