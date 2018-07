Démocratie en question(s) - Episode 5 - L’Europe, une illusion démocratique ? - 20/07/2018

L’Union Européenne est au cœur de tous les enjeux dans la crise de nos démocraties occidentales : accueil des migrants, aspirations à davantage de justice sociale et fiscale, peur d’une perte de souveraineté, d’une dissolution des identités,… Face à cela, les institutions européennes peinent à convaincre. Elles sont souvent considérées, par les citoyens, comme désincarnées, peu démocratiques et peu lisibles. Alors, l’Europe est-elle une illusion de démocratie ? Dans ce 5ème épisode de « Démocratie en question(s) nous posons la question à la philosophe Cynthia Fleury, à Benoît Frydman, président du centre Perelmann de Philosophie du droit à l’ULB, à Paul De Grauwe, professeur à la London School of Economics, à Vincent de Coorebyter, président du CRISP ainsi qu’à l’écrivain flamand David Van Reybrouck.