Démocratie en question(s) - Episode 4 - Le capitalisme aura-t-il la peau des états ? - 20/07/2018

Historiquement, le capitalisme et la démocratie sont nés dans le même creuset du libéralisme politique. Mais aujourd’hui, alors que les états semblent souvent bien désarmés face aux grandes multinationales, obligés à une course vers le bas qui grève leurs finances publiques, on peut se demander si le capitalisme et la démocratie ne sont pas en train de devenir contradictoires. Avec la globalisation et la révolution technologique, les lois du marché s’exercent à une échelle mondiale alors que le pouvoir des états s’arrête à leurs frontières. Le capitalisme aura-t-il, dès lors, la peau des états ? Démocratie en question(s) tente d’y répondre en croisant les avis de Paul De Grauwe (professeur à la London School of Economics), du philosophe du droit Benoît Frydman (ULB), du président du CRISP Vincent de Coorebyter, et de l’écrivain David Van Reybrouck.