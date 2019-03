Démocratie en question(s) - Episode 10 - Les médias font-ils le jeu du populisme - 20/03/2019

Notre espace public connait en ce moment des transformations fondamentales. Course au buzz, omniprésence des réseaux sociaux, perte de confiance majeure envers toute incarnation de l’autorité,… Face à cela, les médias peinent à trouver leur place et leur modèle économique. Les formations populistes, elles, semblent trouver un terrain de jeu idéal pour diffuser des slogans simples et parfois xénophobes ou liberticides. Alors, les médias font-ils le jeu du populisme ?

Voici les réponses croisées (en public et en débat) de Daniel Schneidermann, journaliste et rédacteur en chef du site « Arrêt sur images », Florence Le Cam, professeure de journalisme à l’ULB, et Vincent de Coorebyter, professeur de philosophie politique à l’ULB et président du CRISP.