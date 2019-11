Le mug - Invité 1 : Les nouvelles enquêtes de Sam Leroy et Billie Vebber sur Auvio

Décryptage de la nouvelle saison de Unité 42 ! Les nouvelles enquêtes de Sam Leroy et Billie Vebber débarquent dès le 1er novembre sur Auvio et le 3 novembre sur La Une. Deux ans après la fin de la saison 1, Billie Vebber ne fait plus partie de la fameuse Unité 42. Elle travaille désormais sur des enquêtes moins importantes pour la Patrouille du Web. Lancée sur la Une en 2017 et distribuée par la suite dans de nombreux pays dans le monde, la saison 1 d'Unité 42 a connu un vif succès public et critique. La série issue du désormais célèbre Fonds FWB-RTBF a donc été renouvelée pour une nouvelle